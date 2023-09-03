قناة النهار التقلبات الجوية الأخيرة تودي بحياة 07 أشخاص وعملية البحث عن المفقودين جارية بقلم قناة النهار نشر في 03 سبتمبر 2023 - 21:52 الجزائر شارك غرِّد أرسل 51 0 رابط دائم : https://nhar.tv/aXJj0 اقرأ أيضا هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت بجاية / طبخ السيدات..الأكثر طلبا في المطاعم قناة النهار 15 أوت شاهد لحظة إخراج رضيع بعد أزيد من 4 ساعات تحت الركام بعنابة قناة النهار 02 سبتمبر عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد قناة النهار 27 أوت سكان بلدية يلل بغليزان يطالبون بتهيئة جسر واد يلل المهترئ منذ سنوات قناة النهار 01 سبتمبر شاهد رسائل من الشعب الفلسطيني للجزائريين.." اتقاسم بيتي مع الجزائري" قناة النهار 20 أوت تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت تعليم عالي: رقمنة الخدمات ونقل مجاني عبر الترامواي .. تكفل أمثل بالطلبة قناة النهار 02 سبتمبر طلبة جامعيون يبدعون في مجال الروبوت رغم النقائص قناة النهار 03 سبتمبر فاسألوا: الرجاء في رحمة الله قناة النهار 25 أوت