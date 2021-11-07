التقلبات الجوية: الأمطار تغلق الطرقات.. وإنقاذ أشخاص محاصرين
كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل عدة تدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية بولاية على مستوى بلدية وريزان بسبب إرتفاع منسوب المياه 120 سنتمتر فوق الجسر دون تسجيل خسائر
كما تم على مستوى بلدية واد ارهيو امتصاص المياه داخل مستشفى أحمد فرانسيس، وببلدية مازونة ارتفاع منسوب المياه داخل مركز التكوين المهني. بالإضافة إلى إنقاذ طفل محصور داخل سيارة على مستوى حي 122 مسكن.
أما بولاية سوق اهراس، إمتصاص مياه الأمطار داخل الطابق السفلي لورشة. وامتصاص مياه الأمطار دتاخل مرآب. بالإضافة إلى تجمع مياه الأمطار في الطريق بحي بندادة
في حيتن تدخلت الحماية المدنية بولاية مستغانم من أجل إمتصاص مياه الأمطار ببلدتيتي عشعاشة ومزغران. وكذا تسجيل إنهيار جدار في الطابق الاول ببلدية مستغانم
وبولاية الشلف على مستوى بلدية عين مران امتصاص مياه من داخل 5 مساكن. وببلدية توقريت الطريق البلدية رقم 102 مقطوع بسبب إنجراف التربة. أما الطريق البلدي الرابط بين الهرانفة توقريت صعب المسلك لارتفاع منسوب المي واد ميزاب
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هذه تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية يوم السبت
قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار عبر عدة ولايات من الوطن.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جاءت تدخلات وحداتها كما يلي:
ولاية الجزائر:
تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية في بلدية دالي ابراهيم، دون تسجيل خسائر.
كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار في منزل بحي عيسات مصطفى بوخاتم في بلدية الرغاية، دون تسجيل خسائر.
هذا وتم ببلدية المرسى، القيام بعملية امتصاص مياه الاأطار بقاعة الرياضة دون تسجيل خسائر.
ولاية الشلف:
وفي بلدية سيدي عكاشة، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ4 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.
ولاية مستغانم:
تم تسجيل في بلدية سيدي، صعوبة في المرور، بالطريق الولائي رقم42 الرابط بين سيدي علي و سيدي بلعطار، إثر تراكم مياه الأمطار بدوار الكرايعية.
كما قام أعوان الحماية المدنية بإخراج سيارتين عالقتين إثر تراكم مياه الأمطار بدوار الكريعية دون تسجيل خسائر.
وفي بلدية حجاج، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ11 منزلا بدوار الزين ودوار بوخاتم دون خسائر.