التقلبات الجوية: الأمطار تغلق الطرقات.. وإنقاذ أشخاص محاصرين

كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل عدة تدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت الحماية المدنية بولاية على مستوى بلدية وريزان بسبب إرتفاع منسوب المياه 120 سنتمتر فوق الجسر دون تسجيل خسائر

كما تم على مستوى بلدية واد ارهيو امتصاص المياه داخل مستشفى أحمد فرانسيس، وببلدية مازونة ارتفاع منسوب المياه داخل مركز التكوين المهني. بالإضافة إلى إنقاذ طفل محصور داخل سيارة على مستوى حي 122 مسكن.

أما بولاية سوق اهراس، إمتصاص مياه الأمطار داخل الطابق السفلي لورشة. وامتصاص مياه الأمطار دتاخل مرآب. بالإضافة إلى تجمع مياه الأمطار في الطريق بحي بندادة

في حيتن تدخلت الحماية المدنية بولاية مستغانم من أجل إمتصاص مياه الأمطار ببلدتيتي عشعاشة ومزغران. وكذا تسجيل إنهيار جدار في الطابق الاول ببلدية مستغانم

وبولاية الشلف على مستوى بلدية عين مران امتصاص مياه من داخل 5 مساكن. وببلدية توقريت الطريق البلدية رقم 102 مقطوع بسبب إنجراف التربة. أما الطريق البلدي الرابط بين الهرانفة توقريت صعب المسلك لارتفاع منسوب المي واد ميزاب

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