التقلبات الجوية.. الأمن الوطني يحذر وينصح

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها بعض ولايات الوطن، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

كما ذكر الأمن الوطني، بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية. وتجنب الإفراط في السرعة، والالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

في حين، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548. وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

وكشف مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عن الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة. كما أشار المركز في منشور بصفة فايسبوك “طريقي”، إلى أن طرق مقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

والطريق مغلق بالطريق السريع الرابط بين مدينتي بوسماعيل والدواودة بالضبط على مستوى سكنات عدل بلدية فوكة في كلا الاتجاهين، بسبب ارتفاع منسوب مياه.

في حين، شهد الطريق الولائي رقم 3 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد وتلاغمة ارتفاع منسوب المياه.

كما شهدت ولاية أم البواقي، ارتفاع منسوب المياه، طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولاية أم البواقي وعين فكرون. بالمكان المسمى توزلين. وطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين بلديتي مسكيانة والضلعة.

ونصح الدرك الوطني، مستعملي الطريق الاجتنابي بابا حسن أولاد فايت، عن ارتفاع منسوب المياه بتوخي بالحيطة والحذر المياه.