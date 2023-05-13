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التقلبات الجوية.. الأمن الوطني يدعو السائقين للحيطة والحذر

بقلم أسماء.ع
التقلبات الجوية.. الأمن الوطني يدعو السائقين للحيطة والحذر
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دعت المديرية العامة للأمن الوطني، إثر التقلبات الجوية، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

كما ذكر الأمن الوطني، بإلزامية التقيد بقواعد السلامة المرورية في ظل التقلبات الجوية، بتجنب الإفراط في السرعة. الالتزام بقانون المرور واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

في حين، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17. لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.

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