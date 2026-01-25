التقلبات الجوية: الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى التحلي بالحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام إلى التحلي بالحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم. وذلك على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من ولايات الوطن.

وذكرت المديرية في منشور لها، اليوم الأحد، على صفحتها في الفايسبوك بإلزامية التقيد بقواعد والسـرعة القانونية. الالتزام بضوابط واحترام مسافة الأمان.

من جهة أخرى تضع المديرية تحت تصـرف المواطنين الرقم الأخضـر 1548 وخط النجدة 17. لتلقي البلاغات 24 سا /24 سا.