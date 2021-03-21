التقلبات الجوية.. الحماية المدنية تدعو المواطنين لتوخي الحذر واتباع هذه الإرشادات

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين والمواطنات للرفع من درجة الحيطة والحذر، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وطالبت المديرية، عبر بيان لها، المواطنين، بإتباع الإرشادات والنصائح التالية: متابعة النشرات الجوية الخاصة.

والتحقق من سلامة شفرات ماسحات الزجاج الأمامي للسيارات.

والتأكد من أن خزان الماء لماسح الزجاج الأمامي ممتلئ، لتنظيف الزجاج الأمامي بانتظام.

تنظيف المصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم، مثل داخل الزجاج الأمامي والمرايا.

ودعت المديرية، مستعملي الطريق، لإشعال الإضاءة على مدار اليوم.

والإعتدال في السرعة بالنسبة للسيارات، والإنتباه إلى المشاة بالقرب من الرصيف.

ومراقبة حالة الإطارات وضغطها، بما في ذلك عجلة الغيار.

وكذا التزود بالوقود قبل رحلة طويلة، حتى مع وجود سيارة في حالة ممتازة.

مراعاة السرعة خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلج.

وأشارت المديرية، إلى ضرورة توفر بعض اللوازم، في حالة تساقط الثلوج ومنها: أغطية، وقفازات، وعلبة الإسعافات الأولية.

بالإضافة إلى الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وماسحة لمسح النوافذ.

ودلو من مضاد للتجمد، ومصباح يدوي، سترة الأمان ومثلث الإشارات.

وبالنسبة للوقاية من خطر الفيضانات والسيول الجارفة، نصحت مديرية الحماية، بضرورة تنظيف البالوعات والمجاري.

وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

وكذا عدم المغامرة بقطع السيول راجلا أو السباحة في مجرى السيول.

كما يجب تفادي قطع السيول بالسيارات، لأن قوة السيول لا يجابهها شيء.

الإبتعاد عن الوديان وحواف الأودية، ومراقبة الأطفال.

وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن الأماكن الأعلى أكثر آمان.

مرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس، وإختيار الطريق الآمن لوجهتك.

الإنتباه من الأسلاك الكهربائية، لأنه من المحتمل أن تسقطها الرياح القوية.

أما بالنسبة للوقاية من خطر الإختناق، فيجب عدم سد فتحات التهوية.

والقيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة، لمدة لا تقل عن 10 دقائق يوميا.

وعدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

وكذا الصيانة الدورية والدائمة لمختلف أجهزة التدفئة.

وعدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ.

وفي الأخير، دعت المديرية، إلى الاتصال بالحماية عبر الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14.