التقلبات الجوية.. الوضع متحكم فيه بولاية البليدة

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات أمس الجمعة، جراء تساقط الأمطار في عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، فإن الوضع متحكم فيه بولاية البليدة، حيث تم الانتهاء من عمليات التدخل بعد ارتفاع منسوب المياه.

هذا وتم تسجيل عدة تدخلات أمس الجمعة بولاية البليدة، جراء ارتفاع منسوب المياه، خاصة بالطريق الوطني المؤدي إلى الولاية.

وتم إنقاذ شخص ببلدية البليدة، داخل شاحنة محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطريق السريع بالبليدة اتجاه الجزائر.

كما تم امتصاص مياه الأمطار من مقر الصندوق الوطني للسكن، وكذا إمتصاص مياه الأمطار من داخل محطة القطار.

وفي بلدية بوفاريك، تم تسجيل سقوط شجرة بالطريق الولائي رقم 112 الرابط بين بلديتي بوفاريك والصومعة.

فيما تم ببلدية الأربعاء، امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمكان المسمى شارع جعدي.

وفي بلدية بوعينان، تم امتصاص مياه الأمطار بوسط المدينة.