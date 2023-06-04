التقلبات الجوية بقسنطينة: غلق طرقات وإنقاذ عائلات من السيول

قامت فرق الحماية المدنية بقسنطينة، بعمليات التعرف على النقاط السوداء عبر إقليم الولاية، على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية فجر اليوم الأحد.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، سجلت ذات المصالح، إرتفاع منسوب المياه بالمناطق التالية:

تجمعت المياه بخط سكة الترامواي بالمنطقة الصناعية بالما خلف الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيساوي سليمان.

حيث وصل منسوب المياه حوالي 01 متر وتم القيام بفتح البالوعات وتصريف المياه.

فيما ارتفع منسوب المياه بمنطقة فضيلة سعدان في الطريق حوالي 20 سم وتم تصريف المياه.

كما تعرضت قرية حجاج بشير لتسرب المياه داخل منزل يسكنه زوجان بإرتفاع حوالي 40 سم بسبب إنسداد البالوعات.

حيث تم القيام بعملية إمتصاص المياه وتصريفها وإزالة الأوحال وفتح البالوعة. كما تم إخراج الزوجين وإبعادهما عن الخطر.

فيما سجلت ذات المصالح، ارتفاع منسوب مياه واد الرمال وفيضانه على الضفاف بمزرعة قيقاية بالطريق الوطني رقم 05.

مما تسبب في خطر على المنازل القريبة من الوادي بحيث قامت مصالح الحماية، بإخراج عائلة لتجنب الخطر. ووضع جهاز إسعاف على مستوى المنطقة لمتابعة إرتفاع منسوب مياه الوادي.

وأشار البيان إلى أنه وفي باقي المناطق جميع الطرق مفتوحة لحركة السير العادية.