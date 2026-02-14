التقلبات الجوية تتسبب في غلق الطرق بهذه الولايات 

تسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم عبر عدة ولايات في غلق بعض الطرقات والمحاور عبر عديد الولايات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، سجلت ولاية البويرة غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام بسبب تراكم الثلوج .

وغلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو. بالإضافة إلى أن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى تيزي نيكولال بلدية الصحاريج، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق. وأيضا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان. كما أن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية إبودرارن. وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية ، بالضبط على مستوى بلدية إليلتن، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

وسجلت ولاية المدية غلق الطريق الوطني رقم 127 الرابط بين ولايتي المدية وتيسمسيلت بالضبط على مستوى منطقة عين البيضاء بلدية دراق، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

بينما بولاية البليدة سجل الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة وتيبازة بالضبط على مستوى مركز بن حمداني بلدية بن خليل، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وبالنسبة غليزان غلق الطريق الولائي رقم 52 الرابط بين ولايتي غليزان ومستغانم بالضبط على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما سجلت ولاية جيجل غلق الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي إراقن وزيامة منصورية بالضبط على مستوى واد بوريش بلدية زيامة منصورية، بسبب إنزلاق صخري وإنجراف التربة.

بينما في ولاية البيض غلق الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين ولايتي البيض وغرداية بالضبط على مستوى بلدية بريزينة، بسبب تراكم الرمال.