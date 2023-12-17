التقلبات الجوية تتسبب في غلق هذه الطرقات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن قائمة الطرقات المقطوعة التي تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في غلقها.

وأوضح ذات المصدر عبر الصفحة الرسمية على فايسبوك، ولاية تيزي وزو عرفت غلق طريقين بسبب تراكم الثلوج. الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وعلى مستوى ولاية البويرة، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو . بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج مغلق كذلك بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة. بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول الذي تسببت الثلوج في غلقه.

كما عرفت ولاية معسكر غلق الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية. بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

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