التقلبات الجوية.. تسجيل انهيارات وسقوط أشجار بعدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الواحدة زوال اليوم الجمعة، سلسلة من التدخلات الميدانية إثر التقلبات الجوية التي مست عدة ولايات.

وتميزت الحالة العامة بتسجيل خسائر مادية تمثلت في انهيارات جزئية وسقوط للأشجار والأعمدة الكهربائية. دون تسجيل أي خسائر في الأرواح البشرية عبر كافة المناطق المتضررة.

وفي ولاية تيبازة، تدخلت الفرق ببلدية عين تقورايت إثر تسرب مياه من خزان مائي جراء تشقق الخرسانة، مما شكل خطر انزلاق التربة على السكنات المجاورة.

كما شهدت ولاية الجزائر نشاطاً مكثفاً شمل سقوط أشجار في بلديات هراوة، باب الزوار، الشراقة، وأولاد فايت. بالإضافة إلى سقوط خيوط كهربائية وانهيار جزئي لجدار بناية ببرج الكيفان.

وفي ولايتي المدية وتيسمسيلت، تسببت الرياح في سقوط عدة أشجار وأغصان على الشبكة الكهربائية.

كما سجلت ولاية ميلة تحطم جزء من منزل أرضي بمشتة أم الطبول إثر سقوط شجرة.

أما في ولاية عين تيموشنت، فقد خلف انهيار صخري ببلدية ولهاصة الغرابة سقوطاً جزئياً لسقف وجدران مسكن أرضي بمنطقة سوق الإثنين.

وعلى صعيد التدخلات المتعلقة بامتصاص مياه الأمطار، باشرت الوحدات عملياتها في ولايات غليزان، سكيكدة، والطارف، حيث تم امتصاص المياه المتراكمة داخل أقبية دور الشباب وأمام المنازل.

كما سجلت ولايتا بسكرة وبرج بوعريريج سقوط أعمدة إنارة عمومية، بينما واصلت فرق الحماية المدنية في ولايات عنابة، جيجل، والشلف إزالة آثار الانهيارات والأشجار المتساقطة لتأمين المواطنين وتسهيل حركة المرور.