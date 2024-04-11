التقلبات الجوية.. تعرف على الطرق المغلقة في هذه الولايات 

نشرت مصالح الدرك الوطني حصيلة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة إلى غاية الساعة 20:00 .

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحة طريقي ان عدد من الطرقات المغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة عيركل من ولاية تيزي وز والبويرة.

تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراويحكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 100 الرابط بين بلديتي واضية و بني دوالة على مستوى قرية تاقمونت،مغلق بسبب إنجراف وإنهيار الطريق.

البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و إيكوكار بلدية بشلول ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.