التقلبات الجوية.. تفعيل مخططات تنظيم النجدة

تواصل مختلف المصالح المحلية المختصة، تفعيل الإجراءات العملياتية ومعالجة النقاط السوداء تحسبا للتقلبات الجوية، بعدة ولايات من الوطن، خاصة مع قدوم إضطراب جوي قوي بداية من يوم غد الأحد.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تعكف ذات المصالح، على تسريح المجاري المائية وبالوعات تصريف مياه الأمطار. إضافة إلى تنقية حواف الطرقات لتسهيل حركة المرور.

وفي ذات الإطار وتزامنا مع موسم التقلبات الجوية، تقوم السلطات المحلية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية على تفعيل بعض مخططات تنظيم النجدة البلدية والولائية.

ويأتي ذلك، قصد الوقوف على مدى جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المسخرة لمجابهة بعض المخاطر.

بالإضافة إلى تنظيم بعض العروض والمناورات الإفتراضية لمحاكاة عمليات التدخل في حالات الطوارئ.