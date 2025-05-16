التقلبات الجوية.. توزيع الكهرباء والغاز متواصل وبنوعية جيدة

أكد مجمع سونلغاز أن التوزيع بالكهرباء والغاز “متواصل وبنوعية جيدة”، بفضل التدخلات السريعة لمصالحه، عقب الاضطرابات الجوية الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي للمجمع، خليل هدنة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، إنّ سونلغاز في الميدان لاسترجاع امداد بطاقة الكهرباء والتزويد بالغاز بسرعة، مع التصدي لأي طارئ.

وشدّد هدنة على أنّ “الوضعية على العموم متحكم بها”. وأشار إلى تسجيل “إتلاف بعض لواحق التوزيع التي حاصرتها مياه وادي الجدي بمنطقة شعوة في أولاد جلال”.

وتدخلت فرق المجمع بولاية الأغواط، وتحديداً على مستوى أحياء البزائم و144 مسكن ببلدية تاجرونة.

وشهدت بلدية معاريف بولاية المسيلة إتلاف أطراف من شبكتي التوزيع، بسبب ارتفاع منسوب المياه بدوار المعاريف.

وفي تيبازة، شملت التدخلات إصلاح الاعطاب وإعادة تأهيل الشبكة والمعدات الخاصة بتوزيع الغاز والكهرباء.

وتمّ ذلك بعد ارتفاع نسبة المياه في أحياء مختلفة ببلديات قوراية، شرشال، حجرة النص، الداموس وحجوط.

كما عرفت ولاية المغير تدخلات لمصالح سونلغاز ببلديتي المغير وأم الطيور، تمّ استرجاع الإمداد بالطاقة في الأحياء القديمة وحي برحال.

وتدخلت فرق سونلغاز في بلدية عين الناقة بولاية بسكرة، عقب ارتفاع منسوب المياه وإتلاف بعض المعدات. وشهدت ولايتا تيسمسيلت وتيارت، تدخلات أخرى.