التقلبات الجوية: سقوط أشجار وأعمدة إنارة بغرداية

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية غرداية من أجل سقوط عدد من الأشجار وأعمدة كهربائية إثر التقلبات الجوية الاخيرة.

ووفقا للمصالح ذاتها تدخلت من اجل سقوط نخلة على جدار بحي مرماد الساقية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية زلفانة من اجل سقوط غصن شجرة في منزل حيث تسبب في خلل كهربائي.

وسجل نزل بن زيان المنطقة السياحية تم ازالته وإبعاده الخطر غصن من شجرة تم ازالته وإبعاد الخطر.

بينما على مستوى بالطريق الوطني رقم 01 بالمنطقة الصناعية تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بونورة من أجل سقوط عمود كهربائي.

وفي حوش منزل بحي بن يزقن تخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من أجل سقوط نخلة.

في حين سجل بمتليلي حادث سقوط 10 اعمدة انارة عمومية على مستوى حي الهضبة.