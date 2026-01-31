التقلبات الجوية.. سقوط أشجار وأعمدة كهربائية دون تسجيل خسائر بشرية

سجلت مصالح الحماية المدنية، عبر عدة ولايات من الوطن عدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية الأخيرة والتي ميزها هبوب رياح جد قوية أسفرت عن وقوع عدة حوادث.

وحسب الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 07سا00د - 31/01/2026

ولاية بومرداس

ببلدية بني عمران، سقوط شجرة على الطريق الوطني رقم 05 بالمكان المسمى القلعة دون تسجيل خسائر بشرية

بلدية تيجلابين، سقوط عمودين كهربائيين بالطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى اللوز

وببلدية يسر، سقوط شجرة في الطريق الوطني رقم 12 بالمكان المسمى جسر يسر

بببلدية الناصرية، سقوط اللافتة الخاصة بإشارات الطريق على سيارة مما أدى إلى إصابة شخص على مستوى الرجل و غلق الطريق في كلا الإتجاهين

بلدية زموري، سقوط شجرة في الطريق الوطني رقم 24 بالمكان المسمى واد غنيم على خيوط كهربائية

ولاية الجزائر

ببلدية تسالة المرجة، سقوط شجرة وغلقها للطريق السريع المؤدي لولاية البليدة

بلدية القبة، سقوط شجرة أمام محور الدوران حي العناصر ما تسبب في غلق الطريق

ولاية وهران

بلدية وهران، سقوط أغصان شجرة على أسلاك كهربائية بالمكان المسمى ليبودروم.

بلدية بئر الجير، سقوط شجرة على سيارة بحي العقيد لطفي قرب بلازا، دون تسجيل خسائر بشرية. انهيار جدار محيط بسقف عمارة (أرضي +09) بحي العقيد لطفي دون تسجيل خسائر بشرية. سقوط عمود كهربائي على عمارة بشارع حدو عيسى دون تسجيل خسائر بشرية. سقوط عمود إنارة قرب مستشفى أول نوفمبر دون تسجيل خسائر بشرية. وسقوط شجرة بالمكان المسمى المشتلة دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية تيارت

بلدية تيارت، سقوط شجرة على خيط كهربائي وجدار مسكن أرضي، ما أدى إلى سقوطه على سيارة قرب المسجد النووي دون تسجيل خسائر بشرية. وسقوط جدار مسكن أرضي بحي القرابة دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية وادي ليلى، سقوط جدار الإحاطة بالطابق الثاني لمسكن أرضي على سقف مسكن مجاور (قرميد) بحي زعرورة دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية السوقر، سقوط خيط كهربائي ذو توتر عال (380) على مركز الحراسة وسياج مركز ردم النفايات الهامدة، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية تيسمسيلت

بلدية برج بونعامة، سقوط شجرة على خيط كهربائي بدوار بعلاش دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية سعيدة

بلدية أولاد إبراهيم، سقوط شجرتين (02) بالمكان المسمى منطقة بوعمر دون تسجيل خسائر بشرية. وسقوط شجرة دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية تيبازة

بلدية مراد، سقوط شجرة على خيوط كهربائية بمدخل البلدية دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية سيدي راشد، سقوط شجرة على الطريق الولائي رقم 109 الرابط بين سيدي راشد و احمر العين

ولاية البليدة

بلدية وادي العلايق، سقوط شجرة على خيط كهربائي بحي قرقور دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية بوفاريك، سقوط شجرتين (02) بالمكانين بروسيط وبوعود.

بلدية وادي جر، سقوط شجرة بالمكان المسمى كورتو.

بلدية البليدة، سقوط شجرة بالمكان المسمى سيدي عبد القادر. و سقوط شجرة بالطريق سيدي الكبير.

بلدية مفتاح، سقوط شجرة بحي البور دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية بجاية

بلدية سيدي عيش، سقوط شجرة دون تسجيل خسائر بشرية.

