التقلبات الجوية.. سقوط أشجار وانهيار جدار بعدة ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 19:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية عبر صفحتها على فيسبوك سجلت ولاية الجزائر ببلدية حيدرة سقوط شجرة على جدار بحي الصنوبر.

وتسبب هذا الحادث في ما أدى إلى انهيار الجدار وسقوطه على سيارتين، دون تسجيل خسائر بشرية.

بينما بلديات بئر مراد رايس، الشراقة، الكاليتوس، بوزريعة، اسطاوالي سقوط 5 أشجار بكل من حي الينابيع، حي الجمهورية وطريق الشاطئ الأزرق، بسبب الرياح، دون تسجيل خسائر بشرية.

وسجلت ولاية وهران بكل من بلديتا حاسي بونيف، بئر الجير سقوط شجرتين بكل من حي قاريطا والحي الإداري، دون تسجيل خسائر بشرية. وبلدية أرزيو سقط عمود كهربائي بحي البحاير دون تسجيل خسائر بشرية.

أما بولاية البليدة عرفت بلدية الأربعاء سقوط عمود كهربائي مع خيط كهربائي بحي 05 جويلية بسبب الرياح، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية تيبازة وعلى مستوى بلدية بوسماعيل سقطت شجرة على خيوط كهربائية بحي 24 فيفري دون تسجيل خسائر بشرية.

بينما بولاية غليزان وعلى مستوى بلديتا سيدي لزرق، زمورة سقوط شجرتين بكل من منطقة الكروشة وقرية أولاد سويد، دون تسجيل خسائر بشرية.

وشهدت ولاية بومرداس بكل من بلديات دلس، الخروبة، سي مصطفى، زموري، أولاد عيسى سقوط 5 أشجار بمختلف الأحياء دون تسجيل خسائر بشرية.

و ببلدية شعبة العامر سقط جزء من شرفة على شخص مما أدى إلى إصابته على مستوى الحوض، تم نقله إلى المستشفى بالمكان المسمى أولاد عبد الله.

وسجلت ولاية النعامة سقوط جدار خارجي لمنزل بحي المستقبل، دون تسجيل خسائر بشرية.