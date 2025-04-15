التقلبات الجوية: سقوط جدار  وإخراج سيارة وشاحنة كانتا عالقتين 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة الحالة العامة اثر التقلبات الجوية على الساعة 21:00 .

وسجلت المديرية في بيانها عدد من التدخلات بسبب الأمطار المتساقطة عبر 3 ولايات.

وعرفت ولاية تيارت تدخلات كل من بلدية تيارت أين تم إمتصاص مياه الأمطار أمام مدخل عمارة بالمكان المسمى لالة العابدية حي 150 مسكن.

وكذا ببلدية تخمرت تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن أرضي بحي 01 نوفمبر .

وسجلت بلدية السوقر تدحخل من أجل إمتصاص مياه الأمطار بحي سكني بالمكان المسمى رزاق ناصر.

بينما في ولاية الجلفة فقد سجلت بلدية الجلفة اخراج سيارة من حافة واد سيدي سليمان منطقة ضحيحيكة ،دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وببلدية زعفران تم إخراج شاحنة عالقة بالأوحال، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفي بلدية الادريسية تم إمتصاص مياه الأمطار من أربع منازل بحي الضاية.

وشهدت ولاية المسيلة تدخلات على مستوى بلدية مقرة من أجل سقوط جدران فناء منزل مبني بالطوب الاسمنتي بالمكان المسمى مشتة الذبابحة دون تسجيل ضحايا.