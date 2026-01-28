التقلبات الجوية.. سقوط جدران وانجراف للتربة بعديد الولايات!

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية في انهيار جدران وانجراف للتربة عبر عديد الولايات.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل سقوط جدار إحاطة لمسكن فردي بحي الشهيد أحمد ناصف، ببلدية بنايرية بولاية الشلف. وفي ولاية الجزائر العاصمة تم تسجيل ميلان شجرة على أسلاك كهربائية بحي عين الله، دون تسجيل خسائر بشرية .

أما بولاية تيسمسيلت، فقد تم تسجيل إنجراف التربة على جدار بمسكن ريفي بالمكان المسمى دوار المهاينية، ببني سليمان. وبولاية سكيكدة تم تسجيل سقوط شجرة طريق فرعي بالمكان المسمى بن قانة، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وسقوط شجرة و ميلانها على عمارة بالمكان المسمى بوالنغز، دون تسجيل أي خسائر بشرية. كما تم تسجيل سقوط خيط كهربائي بالمكان المسمى زغموني محمد بسيدي بلعباس.