التقلبات الجوية.. سقوط شجرة على شخص وإنقاذ 4 آخرين محصورين

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن. وهذا حتى الساعة الثامنة صباحا.

ففي ولاية النعامة، تم تسجيل سقوط شجرة بشارع بوعرفة عبد الرحمن، في عين الصفراء أدى إلى إصابة شخص. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

فيما تم إبعاد سيارة كانت محصورة بواد دلدول، على متنها 4 أشخاص، دون تسجيل أي خسائر بشرية بولاية الجلفة بلدية دلدول.