التقلبات الجوية.. سيال تتجند !

قامت مديرية التطهير سيال بتجنيد فرقها، على إثر صدور نشرية جوية خاصة تعلن عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار، من أجل التدخل السريع. والفعال في حالة حدوث أي طارئ وتفاديا لركود المياه وتدفقها. وكذا التشغيل السلس والسليم لمنشآت التطهير وشبكتها.

وقد تم توزيع جهاز المراقبة على النحو التالي أربع شاحنات هيدروليكية في كل من شارع فرنان حنفي، بلدية حسين داي، نهج جيش التحرير، بلدية سيدي امحمد. حي مالكي ،بلدية بن عكنون، الطريق السريع على مستوى بلدية زرالدة.

كما تم وضع مضخات أوتوماتيكية على مستوى سيدي عباد، بلدية بئر توتة، نهج جيش التحرير تحت الجسر. المؤدي إلى الجزائر الوسطى. نهج جيش التحرير أمام مركز الشرطة مع مراقبة وضعية الشبكة خلال النشرية ، بلدية سيدي امحمد.

ونصبت “سيال” فرق مداومة الصيانة على مستوى محطتي الضخ للمياه المستعملة رقم 80 بحديقة رويبة و رقم 85 المرجة، بلدية رويبة. محطة الضخ رقم 37 باب الزوار مع مراقبة قناة التفريغ و مراقبة مستوى واد الحراش. محطات الضخ 04 بسيدي فرج، 24 البريجة و 23 بمحاذاة بنك التنمية المحلية، بلدية سطاوالي.

إضافة إلى هذه الفرق، تم تجنيد فرق أخرى على مستوى مراكز التطهير سيال المتواجدة على مستوى الولاية. من أجل التدخل في حالة تسجيل الانسدادات في شبكات التطهير، حيث تجدون ضمن الصور المنشورة تدخل فرق سيال. على مستوى حي لاقلاسيار ببلدية المقرية، بهدف فك الإنسداد عن شبكة التطهير. وقد تم الإبقاء على جهاز المراقبة والتدخل إلى غاية صبيحة اليوم الأحد.