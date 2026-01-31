التقلبات الجوية: شرطة عنابة تكثف خرجاتها الميدانية للتكفل بالمواطنين وتسهيل حركة المرور

سخرت مصالح أمن ولاية عنابة كافة إمكاناتها المادية والبشرية للتكفل الأمثل بالمواطنين، وتقديم لهم يد المساعدة، وتسهيل حركة المرور من خلال تكثيف الدوريات، ووضع نقاط مراقبة على مستوى النقاط الحساسة بالطرقات الرئيسية والفرعية.

وجاء هذا على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها ولاية عنابة على غرار باقي ولايات الوطن.

كما تدعو مصالح أمن عنابة مستعملي الطريق بضرورة إحترام قواعد السلامة المرورية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية، كذلك الأمر بالنسبة للراجلين أثناء عبور الطريق.