التقلبات الجوية.. صعوبة السير بهذه الطرق في سطيف وبرج بوعريريج

تسببت التقلبات الجوية، الأحد، في غلق العديد من الطرقات والمحاور عبر عدد من ولايات الوطن بسبب الثلوج.

وحسب صفحة “طريقي” التابعة لقيادة الدرك الوطني على فيسبوك، سجِّلت صعوبة في السير بسبب تساقط الثلوج على مستوى ولايتي سطيف وبرج بوعريريج.

وشهدت ولاية سطيف صعوبة في السير، بالطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، على مستوى قرية ثنية الطين، بلدية عموشة.

كما سجِّلت أيضا صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 74 الرابط بين بلديتي بني ورثيلان وبوقاعة بالضبط عل مستوى بلدية عين لقراج.

وبولاية برج بوعريريج، سجِّلت صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 05 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف. وكذا الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين بلديتي تقلعيت وبرح الغدير.