التقلبات الجوية: طرق مغلقة عبر 4 ولايات 

أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على الفيسبوك لعدد من الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وحسب بيان ذات المصالح تم تسجيل طرق مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه عبر 4 ولايات.

سعيدة

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 36 على مستوى بلدية سيدي أحمد ، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 09 على مستوىقرية سيدي يوسف بلدية المعمورة ، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

تلمسان

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 107 على مستوى بلدية سيدي الجيلالي ، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

بشار

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 06 على مستوى بلدية مشرع هواري بومدين، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

أولاد جلال

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 60 ب على مستوى واد جدي بلدية رأس الميعاد، بسبب إرتفاع منسوب المياه .

كما تنصح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.