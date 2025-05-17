التقلبات الجوية.. مدير وكالة عدل يزور المناطق المتضررة بذراع الميزان

تنقل صباح اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلى بلدية ذراع الميزان في تيزي وزو، لمعاينة الأضرار التي خلفتها التقلبات الجوية، بالقرب من مشروع إنجاز 420 وحدة سكنية بصيغة “عدل”.

وحسب بيان لوكالة عدل، تم عقد اجتماع، بعد معاينة الأضرار، مع جميع الفاعلين، أمر خلالها المدير العام بتنفيذ كافة الإجراءات التقنية على جناح الاستعجال.

ومنها تحويل شبكة الصرف الصحي المتضررة جراء الإنزلاق، وإنجاز شريط حائطي بالأحجار لحماية الموقع. ووضع أعمدة خاصة لمتابعة تحرك التربة بنفس الموقع تفاديا لأي ضرر.

هذا وقد دعا أيضا للإسراع وإنهاء جميع الأشغال التي تضمنتها الإجراءات الاستعجالية التقنية في أقرب وقت والسهر على تنفيذها.