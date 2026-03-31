التقلبات الجوية.. هذه أبرز تدخلات الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب ولايات الوطن.

ولاية سكيكدة

بلدية حمادي كرومة:

سقوط شجرة على بيت بالمكان المسمى قريمة، مما أدى إلى انهيار السقف، دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية سكيكدة:

سقوط شجرة على بيت بحي بني مالك، مما أدى إلى انهيار جزئي للسقف، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية ميلة

بلدية القرارم قوقة:

سقوط شجرة أدى إلى انهيار جزئي لجدار خارجي وسقوط سلك كهربائي بالمكان المسمى مشتة واد ورزق، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية بشار

بلدية بشار:

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي مانوقة.

ولاية تميمون

بلدية تميمون:

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام محطة نقل المسافرين.