التقلبات الجوية.. هذه أبرز تدخلات الحماية المدنية
بقلم أسماء
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي تشهدها أغلب ولايات الوطن.
ولاية سكيكدة
بلدية حمادي كرومة:
سقوط شجرة على بيت بالمكان المسمى قريمة، مما أدى إلى انهيار السقف، دون تسجيل خسائر بشرية.
بلدية سكيكدة:
سقوط شجرة على بيت بحي بني مالك، مما أدى إلى انهيار جزئي للسقف، دون تسجيل خسائر بشرية.
ولاية ميلة
بلدية القرارم قوقة:
سقوط شجرة أدى إلى انهيار جزئي لجدار خارجي وسقوط سلك كهربائي بالمكان المسمى مشتة واد ورزق، دون تسجيل خسائر بشرية.
ولاية بشار
بلدية بشار:
امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي مانوقة.
ولاية تميمون
بلدية تميمون:
امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام محطة نقل المسافرين.
