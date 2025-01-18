التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية 

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، بمختلف ولايات الوطن، إلى غاية الساعة 18سا00د .

وحسب ذات المصالح، تم تسجيل عدد من التدخلات عبر 5 ولايات بسبب الأمطار المتساقطة.

ولاية الجزائر

بلدية برج البحري: تدخا أعوان الحماية من أجل إمتصاص مياه الأمطار من أربع منازل مبنية على حافة واد قهوة الشرقي حي الصومام. وكذا إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من 25 منزل على مستوى الطابق الأرضي بحي قعلول بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

أما ببلدية الرغاية: تم تحرير سيارة عالقة في الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار.

ولاية بجاية

سجبت بلدية بجاية إمتصاص مياه الأمطار من حي 140 مسكن سيد علي البحر . وأيضا إمتصاص مياه الأمطار من ساحة حي تيكنيكوم.

بينما بلدية وادي غير سجل إمتصاص مياه الأمطار من داخل غرفة محولات كهربائية بالمكان المسمى اغزر وزاريف.

ولاية بومرداس

تدخل اعوان الحماية ببلدية خميس الخشنة من أجل إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من عدة منازل فوضوية بحي بن ضنون.

وفي بلدية يسر تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل دهليز لمحطة توزيع الكهرباء .

ولاية وهران

عرفت بلدية بطيوة إمتصاص مياه الأمطار من الطريق الوطني رقم 97 الرابط بين الشهارية-سيق.

ولاية البليدة

بلدية البليدة: تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل تجمع سكاني.

بلدية مفتاح: تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل مركز توزيع الكهرباء بحي البور.

بلدية الاربعاء: تم إرتفاع منسوب مياه واد جمعة بالمكان المسمى حي 5 جويلية.