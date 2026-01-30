التقلبات الجوية: وفاة طفل وإصابة آخر في سقوط جدار وإنقاذ شخصين جرفتهم السيول 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 20:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

ووفقا لبيان المديرية ذاتها شهدت ولاية وهران وعلى مستوى بلدية عاصمة الولاية انهيار جزئي لجدار (حوالي 8 م²) بالطابق الثاني لبناية في طور الإنجاز.

الحادثة خلفت وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، وإصابة طفل آخر بجروح مختلفة.

بينما بولاية عين تموشنت وعلى مستوى بلدية سيدي بن عدة تم إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة جرفتها مياه واد مخايسية، دون تسجيل خسائر بشرية.

في حين بولاية الجزائر وببلدية الحراش سجل سقوط شجرة على جدار منزل رقم 51 بشارع أحمد حميدوش - سيدي مبارك دون تسجيل خسائر بشرية.

وعلى مستوى بلدية بوزريعة سجل سقوط شجرتين على أسلاك كهربائية بحي الأقواص دون تسجيل خسائر بشرية.

وعرفت ولاية تيسمسيلت سقوط شجرة دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية سيدي سليمان.