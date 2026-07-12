التقلبات الجوية: وفاة 5 أشخاص وإصابة امرأة في تين زواتين

سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم وفاة 5 أشخاص وإصابة امرأة جراء تساقط الأمطار الأخيرة على بلدية تين زواتين ولاية تمنراست.

وحسب بيان المصالح ذاتها خلف تساقط الأمطار الأخيرة على تين زواتين وفاة 5 أشخاص تترواح أعمارهم بين 8 سنوات و22 سنة.

وإصابة إمرأة تبلغ من العمر 40 سنة لها إصابات مختلفة على إثر إنهيار جزئي لحائط. و

كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إمتصاص المياه من داخل 15 مسكن، وأيضا من نقاط مختلفة عبر شوارع المدينة .

وسجلت المصالح ذاتها إنهيار جزئي للجدار الخارجي لشركة نفطال .

وقد تم تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية لوحدة تين زواتين. بالإضافة إلى شاحنة نقل، مضخات وانابيب الإمتصاص والدحر على متنها رقيبين وعون تابعين الوحدة الرئيسية.