التقلبات الجوية: وفاة 5 أشخاص وإصابة امرأة في تين زواتين
بقلم م .فيصل
سجلت مصالح الحماية المدنية اليوم وفاة 5 أشخاص وإصابة امرأة جراء تساقط الأمطار الأخيرة على بلدية تين زواتين ولاية تمنراست.
وحسب بيان المصالح ذاتها خلف تساقط الأمطار الأخيرة على تين زواتين وفاة 5 أشخاص تترواح أعمارهم بين 8 سنوات و22 سنة.
وإصابة إمرأة تبلغ من العمر 40 سنة لها إصابات مختلفة على إثر إنهيار جزئي لحائط. و
كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل إمتصاص المياه من داخل 15 مسكن، وأيضا من نقاط مختلفة عبر شوارع المدينة .
وسجلت المصالح ذاتها إنهيار جزئي للجدار الخارجي لشركة نفطال .
وقد تم تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية لوحدة تين زواتين. بالإضافة إلى شاحنة نقل، مضخات وانابيب الإمتصاص والدحر على متنها رقيبين وعون تابعين الوحدة الرئيسية.
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