التقلبات جوية تتسبب في سقوط أعمدة إنارة وأشجار بالمسيلة

عرفت عدة بلديات بولاية المسيلة، تدخلات ميدانية متفرقة عقب التقلبات الجوية الأخيرة، تمثلت في سقوط أعمدة إنارة وأسلاك كهربائية وأشجار، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفق ما أفادت به المصالح المعنية.

ففي بلدية المسيلة، سُجل سقوط عمود إنارة بحي الثقافة، بينما شهدت بلدية أولاد عدي لقبالة. سقوط شجرة بحي 14 مسكن. كما تم تسجيل سقوط سلك كهربائي تابع لعمود إنارة بحي 08 ماي. إلى جانب سقوط سلك كهربائي آخر بحي محمد بوضياف، ببلدية سيدي عيسى.

وببلدية بوسعادة، سقط عمود إنارة بحي ميطر، في حين شهدت بلدية عين الملح سقوط شجرة. على مستوى القرية الفلاحية، وسُجلت حالة مماثلة وسط المدينة ببلدية سليم.

