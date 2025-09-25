التقلبات الجوية: انتشال جثة طفل وإنقاذ شخصين في تدخلات عبر عدة ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة للتقلبات الجوية إلى غاية الساعة 19:00 من مساء اليوم.

شهدت ولاية سطيف إنقاذ شخصين كانا عالقين على متن سيارة بوادٍ، في المكان المسمى قرية العناصر بلدية عين أرنات.

وببلدية سطيف تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي يحياوي.

وفي بلدية بني وسين، تم انتشال طفل متوفى إثر سقوطه داخل بالوعة أمام ابتدائية سحلي بوجمعة.

في ولاية قالمة قام أفراد الحماية المدنية بامتصاص مياه الأمطار من داخل 5 منازل بأحياء فاطمة الزهراء وطريق بوحمدان ببلدية برج صباط.

كما تم امتصاص امتصاص مياه الأمطار داخل قاعة دراسة لمدرسة خاصة ببلدية قالمة.

وشهدت ولاية ميلة امتصاص مياه الأمطار عند مدخل عمارة بحي 300 مسكن ببلدية بوحاتم.