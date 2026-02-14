التقلبات الجوية.. إخراج حافلتين وشاحنة محصورين بالثلوج وإنقاذ 26 شخصا

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم السبت وإلى غاية الساعة 17:30 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية .

وحسب بيان المديرية على فيسبوك أن ولاية البويرة سجلت ببلدية الأصنام إنقاذ شخصين كانا عالقين في الثلوج بمغارات عين الوكريف.

أما في ولاية سيدي بلعباس فقد سجل ببلدية سيدي لحسن إخراج شاحنة عالقة على حافة . وذلك بسبب تراكم مياه الأمطار بالطريق الرابط بين سيدي لحسن وقرية الجواهر. وببلدية بوخنفيس تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي 109 مسكن.

وفي ولاية بجاية شهدت بلدية شميني إخراج حافلة على متنها 26 شخص كانت عالقة في الوحل بالطريق البلدي، دون تسجيل خسائر بشرية. وبلدية أكفادو تم إخراج حافلتين محصورتين بالثلوج بالمكان المسمى “Les Antennes” بالطريق البلدي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وشهدت ولاية مستغانم هدم جدار شرفة كان مهددًا بالسقوط لمسكن بالطابق الخامس بحي 1000 مسكن ببلدية صيادة ، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم بولاية البيض وعلى مستوى بلدية الأبيض سيدي الشيخ سقوط جدار بطول 18م وارتفاع 2م بالطابق الأول على سطح المسكن المجاور. الحادث أدى إلى تضرر جزئي لسطح المنزل بشارع الأمير عبد القادر، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتدخل أعوان الحماية المدنية بولاية تيسمسيلت تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام مسكن بحي المنكوشي ببلدية تاملاحت.