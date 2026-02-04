التقلبات الجوية: إنقاذ 15 شخصا وإجلاء 11 عائلة عبر 5 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة 18:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية عبر صفحتها على فيسبوك سجلت ولاية برج بوعريريج على مستوى بلدية راس الواد انهيار جزئي للجدار الخارجي لبناية قديمة بنهج أول نوفمبر دون تسجيل خسائر بشرية. وكذا امتصاص مياه الأمطار من مدخل عمارة بحي الوئام.

بينما بولاية الشلف امتصاص مياه الأمطار بحيي مغرواي وأولاد محمد وسط عاصمة الولاية .

وببلدية بني راشد تم تقديم المساعدة لعدد من التلاميذ للخروج بسبب تجمع مياه الأمطار أمام ابتدائية قاسمي عبد القادر. كما تم إنقاذ 5 عائلات كانوا محصورين داخل مساكنهم بسبب تسرب مياه واد سربراب.

وشهدت ولاية المدية انهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن بالمكان المسمى ذراع السبيطار دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية البرواقية.

في حين بولاية عين الدفلى وبلدية العطاف تم امتصاص مياه الأمطار من داخل مجمع سكني بحي سي اعمر بسبب تسرب مياه واد بوغيال. أما ببلدية برج الأمير خالد تم امتصاص مياه الأمطار من داخل 4 مساكن فردية بحي بوطبيقة بسبب تسرب مياه واد ماسين.

كما سجلت ولاية تيسمسيلت إخراج سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد بوغراب ببلدية عماري. وبلدية العيون تم إخراج حافلة وشاحنة على متنهما 15 شخصًا. كانوا عالقين بسبب تراكم مياه الأمطار بالمكان المسمى دوار المقيضبة - منطقة مخلخل.

وفي بلدية لرجام تم تقديم المساعدة للتلاميذ لعبور الجسر بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الكرارمة. بينما ببلدية سيدي بوتشنت تم إجلاء 6 عائلات مجاورة للواد بسبب ارتفاع منسوب الحاجز المائي سيدي عبدون.