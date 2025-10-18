التقلبات الجوية: إنقاذ 4 أشخاص جرفتهم السيول في هذه الولايات 

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة على الساعة 20:30 عدة تدخلات عبر عدد من الولايات إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

ونشرت المديرية عبر حسابها على فيسبوك الحالة العامة لتدخلات الأعوان على إثر تساقط الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

بولاية الأغواط تدخل أعون الحماية المدنية من اجل إنقاذ شخصين عالقين في مجرى واد مزي بالمنطقة الفلاحية تاونزة ،كانا على متن دراجة نارية، وهم في حالة جيدة ببلدية قصر الحيران.

وشهدت ولاية الجلفة إنقاذ شخصين ببلدية مسعد كانوا عالقين في مجرى واد مسعد بمنطقة الملاقة كانا على متن سيارة، وهما في حالة جيدة.

كما عرفت ولاية الطارف على مستوى بلدية بوثلجة إمتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين بحي سارف. كذا إمتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي زراد حسين ببلدية بريحان. وأيضا إمتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمكان المسمى واد الريغية ، وبحي 40 مسكن ببلدية الطارف .