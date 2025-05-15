التقلبات الجوية.. انتشال جثتي رجل وطفل وتواصل البحث عن آخر

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن الحالة العامة للتقلبات الجوية التي تعرفها العديد من الولايات.

وأوضحت حصيلة الحماية المدنية، اليوم الخميس، إلى غاية الساعة الثامنة 20:00، أنه في بلدية الزعفران بولاية الجلفة، تم العثور على الضحية التي كانت على متن سيارة نفعية على بعد 12كم من الجسر المنهار، بعدما جرفته مياه واد مالكوف.

وفي بلدية بسكرة، احتمال وجود طفل مفقود في واد سيدي زرزور.

بينما في ولاية تيبازة، نقل طفل متوفى يبلغ من العمر 6 سنوات على إثر سقوطه في واد البلاع، بعدما جرفه إلى شاطئ واد البلاع ببلدية شرشال.

كما تم إخراج شاحنة محصورة بمياه الأمطار على مستوى الطريق الولائي رقم 110 دون تسجيل أي خسائر بشرية ببلدية القليعة.