التقلبات الجوية.. بيان هام حول قناة تزويد مياه الشرب بسد جرف التربة في بشار 

أصدرت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بيانا هاما حول العطب الذي أصاب قناة تزويد المياه الصالحة للشرب من سد جرف التربة.

وطمأنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المواطنين في بيانها أن العطب الذي أصاب قناة تزويد المياه الصالحة للشرب من سد جرف التربة إلى مدينتي القنادسة وبشار ليس له أي تأثير على سلامة السد .

كما أكدت أن عطب القناة سيؤثر على حصة المياه المقررة لنهار الغد لتزويد هاتين المدنتين بالمياه الصالحة للشرب، والمقدرة ب 20 ألف متر مكعب.

وأشارت الوكالة أن التذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب سيكون لحين تصليح القناة من طرف من وحدة الجزائرية للمياه لولاية بشار.

والجدير بالذكر بضيف البيان أن سد جرف التربة عرف انتعاشا ملحوظا في نسبة امتلائه. حيث ارتفع الحجم المخزن، إلى غاية الآن، إلى أكثر من 140 مليون متر مكعب.