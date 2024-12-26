التكاليف الإضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية.. وزير الشؤون الدينية يوضّح

أوضح وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي في اجابته عن سؤال بخصوص تكاليف الاضافية للحج لدى بعض الوكالات السياحية الخاصة مقارنة بالديوان الوطني للحج والعمرة، أن “بنود دفتر شروط تنظيم الحج تحدد بدقة التزامات الوكالات”. مضيفا بأن الوزارة ممثلة في الديوان” تحرص كل سنة على ضبط وتطوير دفتر الشروط المنظم لعملية الحج بمشاركة جميع القطاعات على غرار وزارة السياحة”.

وأبرز في هذا الإطار، ضرورة تقديم الحاج لشكوى أو طعن في حال الاخلال بإحدى الالتزامات لدى الديوان، مذكرا أيضا بوجود لجنة لمتابعة تنفيذ بنود الدفتر و في حال ثبوت عدم التزام الوكالة بالبنود المتفق عليها- يقول الوزير- “يحال ملفها على اللجنة ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها قانونا في حقها والتي يمكن أن تصل إلى غاية التوقيف عن ممارسة هذا النشاط وسحب السجل التجاري”.