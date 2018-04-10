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التكتل النقابي : ترقيات بن غبريت لموظفي القطاع “تشويش”  

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التكتل النقابي : ترقيات بن غبريت لموظفي القطاع “تشويش”  
بقلم مروة عيجاج

وصف التكتل النقابي الخمس التابع لقطاع التربية، إجراءات الترقية التي أعلنتها وزارة التربية بـ”البسيطة”، والتي لا ترقى لمستوى تطلعات موظفي القطاع.

أكد التكتل النقابي الخمس، المشكل من نقابة” الكلا”، “ستاف”، “الأنباف”و” “سناباست”و”الأسنتيو”، أن إجراءات الترقية التي أعلنتها وزارة التربية، ستخلق بلبلة في المدرسة.

كما ندد التكتل النقابي الخمس، بـ”محاولة ضرب العمل النقابي وتقزيمه”، دون النظر للعواقب التي قد تمس المدرسة الجزائرية.

وقد يشوش على العلاقة بين الوزارة والنقابات، حسب ما قاله مصدر من بالتكتل النقابي في إتصال هاتفي لـ”النهارأولاين”.

وأشار التكتل النقابي الخمس،أنه” ليس ضد أي ترقية أوتصنيف لصالح موظفي القطاع”.

غير أن “الإجراءات التي قامت بها وزيرة التربية نورية بن غبريت، لا ترقى إلى مستوى القانون، التي تصدرها الجهات المخولة قانونا”.

ودعا التكتل النقابي الخمس، موظفي القطاع، للتجنيد والردّ بقوة على الوزارة، بعد إنحرافها على عمل اللجنة، ومقترح النقابات”.

خصوصا وأن وزارة التربية، لم تعرض مقترحات عمل اللجنة المشتركة، ولم تقديمه على الهيآت المعنية، ليتم تطبيقه على أرض الواقع.

وبهذا الخصوص رفض التكتل النقابي الخمس، إجراء أي تغييرات على المشروع الخاص بموظفي القطاع، مع تجديده على تمسكه بحقوقه.

للإشارة، عقدت اليوم  نقابات التكتل الخمس التابعة لقطاع التربية اجتماعا، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”.

بهدف التطرق لملف التعديل في الرتبة والتصنيف، التي أعلنت عنه وزارة التربية الأسبوع الماضي.

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