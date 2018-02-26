التكتل النقابي للتربية يطالب بوقف قرارات طرد الأساتذة

امتعض التكتل النقابي لقطاع التربية في بيان مشترك، كل الإجراءات المصاحبة لقرارات طرد الأساتذة المضربين التي تقوم بها الوزارة.

وحسب بيان التكتل، فقد طالب وزيرة التربية نورية بن غبريت، بالوقف الفوري لقرارات طرد الأساتذة، كونه تعدي صارخ عن القانون.

وأعلن التكتل، الممثل في خمسة نقابات بالتربية، “الأسنتيو”، “الكلا”، “الإنباف”، “سناباست”، “ستاف”، عن تضامنه المطلق لـ”الكناباست”.

وأضاف أنه سيدخل في حركة إحتجاجية، تحدد تاريخها يوم 10 مارس الداخل، تضامنا مع الأساتذة المفصولين، إلى غاية عودتهم إلى مناصبهم.

وكذا بهدف، وقف تكرار سيناريو العزل، الذي تلجأ إليه الوزارة، لردع إضراب النقابات،.