التكتل النقابي يقاطع جميع إجتماعات وأنشطة وزارة التربية

قرّر التكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، مقاطعة جميع اجتماعات وأنشطة وزارة التربية الوطنية، التي تنشطها وطنيا ومحليا.

وأعلن التكتل في بيان له، انبثق عن اجتماع عمل خصص لدراسة وتحليل وضعية القطاع، عن الإنسحاب من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية.

مبرّرا ذلك بعدم وفاء الوزارة بإلتزاماتها إتجاه الشركاء الإجتماعيين، كما ندّد المصدر، طريقة تعامل الوزارة مع النقابات محليا ووطنيا، والتي تتنافى مع الشراكة الإجتماعية، والتي تفرض المزيد من التضييق على ممارسة العمل النقابي .

وذكر النقابات، بعض هذه الأساليب المنتهجة مثل عدم توفير المقرات للنقابات، وعرقلة حق التفرغ للمثلين النقابيين لممارسة نشاطهم . كما ندّدت بسياسة الهروب المعتمدة من طرف الوزارة، خصوصا عملية عمل اللّجان المنصبة المشاكل المطروحة، على غرار ملف الخدمات الاجتماعية، و القانون الأساسي .

كما انتقد سياسة تسيير القطاع بقرارات استفزازية، وتعليمات فوقية من شأنها إدخال القطاع في أزمة حقيقية .

وحمل التكتل النقابي، الوزارة سياسة الإنفرادية المعتمدة في كل تغيير يمس القطاع والغصلاحات دون إشراكهم ،

ورفضها الوزارة لفتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي.