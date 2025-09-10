التكفل الطبي بالأطفال..”كناص” يُصدر بيانا هاما

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء ” كناص” على مواصلة عملية التكفل الطبي بالأطفال على مستوى عيادة جراحة القلب للأطفال ببو اسماعيل حيث أجريت عشر عمليات جراحية معقدة. رفقة الطاقم الطبي التابع للعيادة، والتي كللت كلها بالنجاح.

وحسب بيان الصندوق فإن هذه العملية تاتي في إطار التكفل الامثل بالمرضى على مستوى الهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. للعمال الاجراء، وتنفيذا للبرنامج المسطر في مجال الشراكة الطبية. التي تربطه مع مجمع سان دوناتو الإيطالي.

واشار البيان إلى أن هذه العمليات المشتركة. من شأنها أن تضمن رعاية متخصصة على مستوى عال للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية.