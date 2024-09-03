صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يقضي بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا .

وقد حمل العدد 60 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 مرسوما تنفيذيا رقم 24-287 يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا بدون دخل لاسيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم .

وقد نص المرسوم الجديد على استفادة المعوزين غير المُؤمَّنين من الأدوية التي يتم وصفها لهم بصفة عادية من قبل أطبائهم المختصين .

من جهة أخرى حمل المرسوم استحداث بطاقة للحصول على أدوية مجانا لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا وذلك من خلال تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم.