التكفل النفسي بأعوان الحماية المدنية بعد تدخلاتهم في حرائق الغابات

قامت الفرقة المختصة للتكفل النفسي البيداغوجي المكونة من نفسانيي الحماية المدنية لولاية البليدة بزيارة لوحدات الحماية المدنية.

ويأتي ذلك، في إطار التكفل النفسي لما بعد التدخلات التي قام بها أعوان الحماية المدنية على مختلف رتبهم في مكافحة حرائق الغابات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن وما لحقتها من أضرار نفسية على بعض الأعوان. وتنفيذا لتعليمات المديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبليدة، تقوم الفرقة المختصة بجلسات استماع جماعية débriefing، وتقديم نصائح وارشادات نفسية لتفادي أخطار ما بعد الصدمة.

وكذا كيفية التكفل النفسي الفردي ضد الأزمات والتكفل الجماعي أثناء وبعد التدخلات.

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