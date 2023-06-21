التكفل النفسي للطلبة الجامعيين محور يوم تكويني هذا السبت

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات. بخصوص تنظيم اليوم التكويني الأول حول ” التكفل النفسي في الوسط الجامعي”.

وقد تم تحديد اليوم التكويني يوم السبت القادم المصادف لـ 24 جوان على مستوى الإقامة الجامعية”بن عكنون إناث”. التابعة لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط.

والهدف من هذه التظاهرة هو عرض استراتيجية التكفل بالصحة النفسية للطلبة من خلال التركيز على دور الأخصائي النفساني. في الإستماع الدائم لهم. والكشف المبكر عن المعاناة النفسية خاصة لذوي الاضطرابات السلوكيةالتي تقود إلى الإدمان والأفكار الانتحارية. وكذا آليات الاستشارات النفسية للطلبة والتكفل النفسي بهم.

وفي هذا الصدد دعت الوزارة الأخصائيين النفسانيين العاملين على مستوى وحدات الطب الوقائي التابعة للمؤسسات البيداغوجية. لمنطقة الوسط المشاركة حضوريا في هذا اللقاء التكويني، عبر تقنية التحاضر عن بعد

وتتمثل المحاور الرئيسية لهذا الملتقى في تحديد المفاهيم وتصنيف الاضطرابات النفسية والعقلية على غرار الاكتئاب اضطرابات القلق والإدمان

وكذا أدوات التشخيص والفحص المقابلة العيادية. الملاحظة واختبارات ومقاييس.

أما المحور الثالث فيتمثل في أساليب التكفل النفسي والعقلي للاضطرابات النفسية والعقلية.

وتهدف التظاهرة إلى ترقية الصحة النفسية في الوسط الجامعي. ورصد واقع العمل الميداني الذي يقدمه الأخصائي النفساني على مستوى وحدات الطب الوقائي للمؤسسات البيداغوجية والخدماتية.

ومن بين الأهداف التشخيص المبكر بهدف تحديد وتقييم ودعم ومتابعة أي طالب لديه أفكار أو سلوك انتحاري. وكيفية إنشاء شبكة التواصل العملي بين الطالب، والأخصائي النفسي لوحدة الطب الوقائي.