التكفل بالمرأة الحامل ونزع الإبرة من ذراعها بعد ولادتها

أصدرت مديرية الصحة بولاية باتنة، بيانا يتعلق بالمرأة الحامل التي كسرت إبرة في ذراعها بمستشفى مريم بوعتورة بباتنة.

وذلك بعد أن احتجت عائلة الضحية أمام مقر المستشفى.

وجاء في البيان، أن المرأة الحامل بعد تعرضها لهذه الحادثة تم عرضها على أطباء أخصائيين بمستشفى باتنة، وبعدها تم نقلها على جناح السرعة بمستشفى قسنطينة.

حيث أجريت لها عملية تضميد الشريان لوقف تقدم القطعة داخل الوريد.

وبعدها تم إعادة المرأة الحامل إلى مستشفى مريم بوعتورة بباتنة في انتظار نزع الإبرة لغاية ولادتها وهذا خشية تأتير المواد المخدرة على الجنين.

واضاف ذات البيان، أنه تم استقبال عائلة المرأة الحامل من طرف بمكتب مدير المؤسسة من أجل إطلاعهم على وضعيتها الصحية .

حيث تم استدعاء 3 اطباء أخصائيين من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للحامل.

حيث تم إجراء الفحصوات الطبية لها ليتم التكفل بها و بنزع الإبرة الموجودة داخل الوريد بعد وضع مولودها.