التكفل بـ 145 حالة إصابة بالملاريا.. هذا سبب إنتشارها بالجنوب

أكد البروفيسور كمال صنهاجي، أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي تعكف على مراقبة الوضع الصحي ببعض ولايات جنوب البلاد، التي شهدت ظهور حالات دفتيريا وملاريا.

وقال البروفيسور صنهاجي في تصريح للصحافة بتمنراست، بأن الوكالة الوطنية للأمن الصحي كلفت من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للقيام بمهام التقويم والتقييم العلمي للوضع الصحي. من خلال إيفاد بعثة مكونة من أطباء مختصين في علم الأوبئة وعلم المناعة وعلم اللقاحات. إلى جانب 14 عون شبه طبي في الصحة العمومية، لدعم الفرق الطبية الموجودة حاليا في الميدان.

وأكد صنهاجي على تزويد كل المناطق التي سجلت بها إصابات الدفتيريا والملاريا باللقاحات اللازمة. لافتا إلى أن البروتوكول العلاجي المستخدم حاليا معتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة. ومن المنتظر أن يتم إيفاد طاقم آخر لتدعيم الفرق الطبية بولايات تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار. مشيرا إلى أن الحالات المسجلة هي حالات مستوردة. وذلك نتيجة لنزوح بعض سكان المناطق الحدودية لبعض دول الجوار. إلى جانب التغييرات المناخية التي أسهمت هي الأخرى في إنتقال المرض.

من جهته، أشار مدير الصحة بتمنراست مصطفى زناقي، إلى أن مصالحه جندت وسائل بشرية هامة من أطقم طبية وشبه طبية من أجل ضمان التكفل الأمثل بالحالات المصابة.

وقال مدير الصحة لولاية برج باجي مختار، مجيد زيدان، أن مديرية الصحة أطلقت حملة تلقيح ضد الملاريا والدفتيريا والحصبة. مضيفا أن هذه الحملة، التي تجري تحت إشراف مصالح الولاية. تتضمن أيضا التكفل بـ 145 حالة إصابة بالملاريا، وذلك من خلال تقديم جرعات اللقاحات والأدوية المضادة لهذا الداء.

وأكد في سياق ذي صلة، أنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بهذا الداء ببلدية تيمياوين بأقصى جنوب البلاد والمناطق المجاورة لها. الذي أوضح أن الولاية ستتدعم بحصة إضافية من اللقاحات.