التكفل بـ 60 بالمائة من ضحايا حرائق غابات الصائفة الماضية في تيزي وزو

بلغت نسبة التكفل بالخسائر التي لحقت بسكان ولاية تيزي وزو جراء حرائق الغابات التي شبت في جويلية 2017 ال60 بالمائة.

وتمثل هذه النسبة معدل إنجاز أربع عمليات زراعة أشجار الزيتون وأشغال تقليم الأشجار وزراعة أشجار الفاكهة وتهيئة المسالك.

التي تم تسجيلها لفائدة محافظة الغابات بمبلغ إجمالي قدره 231 مليون دج.

وبلغت نسبة غرس أشجار الزيتون والمقدر عددها بـ 29.508 شجيرة 97 بالمائة.

كما بلغت نسبة انجاز عمليات تقليم الأشجار لتجديدها والتي من المقرر أن تشمل ما مجموعه 61.127 شجرة 72 بالمائة.

أما زراعة أشجار الفواكه أخرى غير شجرة الزيتون والمقدرة حجمها بـ 34.458 شجرة فقد بلغت نسبة 56 بالمائة.

علما أن عمليات تهيئة المسالك بلغت نسبة 10 بالمائة.