التكفل بمُتضرري الفيضانات.. الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. للوقوف على التدابير المتخذة، الخاصة بالاستكمال العاجل لعملية إحصاء الخسائر و الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها عدد من ولايات الوطن.

وخلال الاجتماع، أمر الوزير الأول بالتكفل الفوري بالعائلات المتضررة من الفيضانات و التعويض عن الخسائر وترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة. و العمل على إصلاحها العاجل، تحسباً للدخول المدرسي و الجامعي. فضلاً عن ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة.

وسجلت الحكومة إجلاء و إيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة، بعيدا عن كل المخاطر و التكفل الفوري بمستلزماتها.

كما استكملت الحكومة، تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، والذي بادرت بمناقشته خلال اجتماعها يوم 7 أوت 2024.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية، بأبعادها المختلفة. المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جوان 2024.

وتناولت الحكومة بالبحث و الدراسة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04/381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق. والذي يرمي إلى إدراج العديد من التدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات. بالإضافة كذلك إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج.