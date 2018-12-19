التكنولوجيا في خدمة المتقاعدين..ووداعا للوثائق

تعكف مجموعة عمل مختلطة تضم إطارات من وزارة العمل و ممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد على بحث الإجراءات الضرورية لتطبيق تكنولوجيا الإعلام والإتصال في الصندوق

والمتعلق بعدة جوانب سيما السن و مستوى الإشتراك و كيفيات الدفع و ضمان المعاش.

حيث تطرق المدير العام للصندوق، حسين ملوكة، إلى المرافقة الموجهة للمتقاعدين لتبسيط الاجراءات.

التي باشرها الصندوق سيما تلك المتعلقة بوثائق الحالة المدنية تحديدا شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة.

وإعتبر نفس المسؤول أن هذه الوثائق الثلاثة، لم تعد تشترط على المتقاعدين بل تطلب مباشرة لدى المصالح المعنية

بالتنسيق بين الوزارات باستثناء الحالات الخاصة على غرار تلك المتعلقة بالمواطنين المولودين بالخارج.

فيما يخص عصرنة الصندوق كشف ملوكة عن وضع نظام معلوماتي خماسي (2015-2019)

واصفا هذا المسعى ب “الهام” لتسيير كل الحالات الادارية قصد تسهيل مهمة عمال القطاع و تحسين التكفل بالمتقاعدين.

و تطرق ذات المسؤول إلى تطبيق الهاتف النقال “Retraite DZ” المتعلق أساسا بدليل الهاتف لكافة الوكالات المحلية و مراكز الاستقبال و التوجيه المعنية.

بالإضافة إلى قائمة الأطباء المتعاقدين المصنفين حسب الولاية، قصد تسهيل البحث و السماح للمواطنين بالاطلاع على التشريع و طريقة إحتساب المعاشات.

كما أطلق الصندوق حلا جاري إستكماله عن طريق الرسائل القصيرة بالتعاون مع كل متعاملي الهاتف النقال، الهدف منه إبلاغ المتقاعد عن وضعه في أقرب الآجال.