التكوين المهني: تأجيل دورة فيفري إلى سبتمبر المقبل

ترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وبخصوص قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تقرر خلال المجلس ما يلي:

تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فبراير الماضي إلى دورة سبتمبر القادم.

بالنسبة للمتمهنين الموجودين في تربص، يمكنهم الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.

افتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020

تبرمج المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020، خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.